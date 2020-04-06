С ростом безработицы и проблем бизнеса среди россиян прослеживается четкая тенденция к экономии, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, которое есть в распоряжении РИА Новости. Однако пока никто особо не верит в наступление реального кризиса, отмечают аналитики.



Специалисты сервиса в течение трех дней побеседовали с более 23 тыс. клиентов из разных регионов России. Чуть меньше половины участников заявили, что ничего не меняли в своих потребительских привычках, разве что вынужденно перестали тратить деньги в местах общественного пользования.

Тщательнее следить за расходами стали 67% участников исследования, из них 37% указали, что сократили траты незначительно — в пределах 10% от месячного бюджета, 24% признались, что урезали расходы на 50% и более, и только 8% ответили, что почти всё откладывают «на черный день».

Также среди тех, кто экономит, 64% отложили покупку техники, 63% указали, что стали гораздо менее расточительными благодаря закрытию на карантин магазинов, торговых центров и кинотеатров. 61% участников признались, что стали экономить на одежде и обуви.

Также 56% участников из этой категории указали, что сократили расходы на еду, потому что стали выбирать более дешевые продукты питания. 40% пользователей предпочли урезать расходы на косметику, 30% участников собирают «бюджетную» аптечку — сравнивают цены в аптеках и ищут дешевые аналоги дорогих лекарств.