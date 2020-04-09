Из-за пандемии банки сократили количество регулярно работающих офисов и порекомендовали клиентам получать услуги дистанционно — по телефону или через мобильное приложение на период нерабочих дней, пишет РБК . Клиентам советуют не посещать банковские офисы, но при необходимости решать вопросы «в индивидуальном порядке», рассказали представители крупных банков.

Клиенты ВТБ и банка «Санкт-Петербург» сообщили на портале Банки.ру о том, что не смогли получить деньги и документы из ячеек, которые находятся во временно закрытых отделениях. По их словам, получить доступ не удалось даже после общения со специалистами контакт-центров. Как сообщил изданию представитель Сбербанка , в среднем порядка 30% офисов, имеющих банковские ячейки, не будут работать с 6 по 30 апреля. Режим работы индивидуален для каждого офиса и может меняться. По словам представителя ВТБ, клиенты могут получить доступ к банковским ячейкам даже в закрытых отделениях в индивидуальном порядке, для этого необходимо обратиться в контакт-центр банка и оставить заявку.

Больше половины отделений банка «Открытие» с банковскими ячейками входят в список дежурных, сообщил представитель банка. Для клиентов, которым необходим доступ в банковскую ячейку, размещенную в закрытом отделении, кредитная организация старается обеспечить возможность доступа в депозитарий по отдельному режиму работы, индивидуальному для каждого отделения. Промсвязьбанк заранее проинформировал клиентов, которые пользуются ячейками, об изменении графика работы офисов. Почти все продукты и услуги Райффайзенбанка доступны клиентам дистанционно, исключение составляют только банковские ячейки, а также заключительная стадия сделок по ипотеке, комментирует представитель банка. В Россельхозбанке на вопрос о доступе к ячейкам уточнили, что с 6 апреля офисы будут работать по «специальному гибкому графику», который обновляется на сайте.

Некоторые опрошенные кредитные организации не намерены брать плату с клиентов за дополнительные дни аренды ячеек из-за карантинных дней. Вопрос с арендной платой будет решаться с каждым клиентом индивидуально. Послабления возможны, если срок хранения продлевается на время закрытия отделения, сообщили в Сбербанке. Промсвязьбанк по своей инициативе продлил срок использования ячеек, договор аренды которых заканчивался в марте или апреле. Дополнительное время использования ячейки будет бесплатным для клиентов.