Клиентам советуют не посещать банковские офисы, а при необходимости решать вопросы в индивидуальном порядке.
Из-за пандемии банки сократили количество регулярно работающих офисов и порекомендовали клиентам получать услуги дистанционно — по телефону или через мобильное приложение на период нерабочих дней, пишет РБК. Клиентам советуют не посещать банковские офисы, но при необходимости решать вопросы «в индивидуальном порядке», рассказали представители крупных банков.
Клиенты ВТБ и банка «Санкт-Петербург» сообщили на портале Банки.ру о том, что не смогли получить деньги и документы из ячеек, которые находятся во временно закрытых отделениях. По их словам, получить доступ не удалось даже после общения со специалистами контакт-центров. Как сообщил изданию представитель Сбербанка, в среднем порядка 30% офисов, имеющих банковские ячейки, не будут работать с 6 по 30 апреля. Режим работы индивидуален для каждого офиса и может меняться. По словам представителя ВТБ, клиенты могут получить доступ к банковским ячейкам даже в закрытых отделениях в индивидуальном порядке, для этого необходимо обратиться в контакт-центр банка и оставить заявку.
Больше половины отделений банка «Открытие» с банковскими ячейками входят в список дежурных, сообщил представитель банка. Для клиентов, которым необходим доступ в банковскую ячейку, размещенную в закрытом отделении, кредитная организация старается обеспечить возможность доступа в депозитарий по отдельному режиму работы, индивидуальному для каждого отделения. Промсвязьбанк заранее проинформировал клиентов, которые пользуются ячейками, об изменении графика работы офисов. Почти все продукты и услуги Райффайзенбанка доступны клиентам дистанционно, исключение составляют только банковские ячейки, а также заключительная стадия сделок по ипотеке, комментирует представитель банка. В Россельхозбанке на вопрос о доступе к ячейкам уточнили, что с 6 апреля офисы будут работать по «специальному гибкому графику», который обновляется на сайте.
Некоторые опрошенные кредитные организации не намерены брать плату с клиентов за дополнительные дни аренды ячеек из-за карантинных дней. Вопрос с арендной платой будет решаться с каждым клиентом индивидуально. Послабления возможны, если срок хранения продлевается на время закрытия отделения, сообщили в Сбербанке. Промсвязьбанк по своей инициативе продлил срок использования ячеек, договор аренды которых заканчивался в марте или апреле. Дополнительное время использования ячейки будет бесплатным для клиентов.
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