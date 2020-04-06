Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат заработную плату в одинарном, а не повышенном размере, однако повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роструда.

«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — пояснили в Роструде.

В ведомстве отметили, что повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.