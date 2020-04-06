На фоне распространения коронавируса главное — безопасность и здоровье граждан, при этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике, сообщается на сайте Кремля.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран… Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что пик эпидемии еще не пройден.

Президент подчеркнул, что власти основывают все решения на мнении специалистов, в частности специалистов в области вирусологии. «Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна — вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно, потому что мы свои действия, имею в виду действия властей всех уровней, основываем именно на мнении тех людей, которые всю жизнь свою посвятили сложной и очень важной, ответственной работе», — сказал глава государства.

По его словам, в частности, важна оценка экспертов относительно правильности действий властей с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней: можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время.

«Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — отметил Путин.



Совещание прошло в режиме видеоконференции.