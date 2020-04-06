Закон расширяет перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять валюту на свои банковские счета.
Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
До подписания закона резидент обязан был получить от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли от экспорта товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, а также средства, причитающиеся в соответствии с условиями договоров займа. Принятый закон расширяет перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять валюту на свои банковские счета в уполномоченных банках за счет проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров (контрактов).
Норма будет действовать, если речь идет о договорах, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ по согласованию с Банком России. В перечень таких услуг могут быть включены, например, услуги в сфере информационных технологий или в сфере образовательной деятельности, говорится в пояснительной записке.
Закон был принят Госдумой 31 марта и одобрен Советом Федерации 2 апреля.
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