Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, президент постановил произвести в апреле — июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года.

Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство России. Такие ежемесячные выплаты не учитываются в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки, следует из документа.



Лица, имеющие право на описанную поддержку, могут обратиться за назначением ежемесячных выплат до 1 октября 2020 года.