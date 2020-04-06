Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будет снижена плата за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), если они предоставлены с нарушениями. Документ предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс РФ. В настоящий момент при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги. Лицо, виновное в нарушении, обязано уплатить потребителю штраф.

«Законопроектом предусматривается изменение последствий предоставления коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества предоставления коммунальных услуг. В частности, устанавливается, что в указанных случаях изменяется размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством Российской Федерации, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время», — говорится в пояснительной записке.

Также потребители, обязанные подавать обязательную декларацию о доходах (в том числе государственные служащие), либо те, кто составляет ее с целью получения налоговых вычетов, могут нести существенные трансакционные и временные издержки по получению справок об уплаченном НДФЛ по всем фактам.