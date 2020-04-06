Правительство Италии выделит 400 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии. Об этом в понедельник вечером объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.



Он уточнил, что речь идет о ликвидности под государственные гарантии кредитования компаний. «Эта сумма добавляется к 350 млрд евро, выделенным ранее на поддержку семей и населения. Всего 700 млрд евро, это почти половина ВВП», — указал премьер.

При этом он отметил, что Рим не согласится на условия стабилизационного механизма ЕС (MES) и примет только формулу евробондов (государственных займов по одинаковым условиям для всех стран ЕС).

Италия — страна с одним из самых высоких внешних долгов, который достигает сейчас 135% ВВП, и это соотношение, как ожидается, значительно вырастет.

В Италии карантин продлен пока до 13 апреля, но очевидно, что после этой даты ограничительные меры сняты не будут. Возможно постепенное возобновление определенных видов производственной и коммерческой деятельности, которые в настоящий момент приостановлены. По разным подсчетам, пандемия может привести к падению экономического роста до 7% в 2020 году. Одним из наиболее пострадавших секторов называют туризм, который генерирует до 12—15% ВВП.

С начала эпидемии в Италии число инфицированных достигло 132,5 тыс. человек, из которых умерли 16,5 тыс., излечились почти 23 тыс. человек. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.