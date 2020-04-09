Самым состоятельным россиянином в 2020 году стал совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, который обошел прошлогоднего лидера Леонида Михельсона, сообщает Forbes . Его состояние Forbes оценил в 19,7 млрд долларов. Потанин вернул себе статус богатейшего россиянина: в 2015 году он уже был лидером среди российских миллиардеров рейтинга с оценкой состояния в 15,4 млрд долларов.

Своим благосостоянием Потанин обязан росту котировок «Норникеля». Если год назад акции металлургического гиганта торговались на уровне 14 288 рублей за штуку, то 18 марта 2020 года они стоили уже 15 500 рублей за бумагу.

В тройку богатейших россиян по версии Forbes в 2020 году вошли основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (оценка состояния — 18,1 млрд долларов) и прошлогодний лидер российской части списка, основатель и председатель правления «Новатэка» и совладелец «Сибура» Леонид Михельсон.

В рейтинге Forbes в этом году дебютировали пятеро российских предпринимателей: основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, создатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников и президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов. Также в число долларовых миллиардеров вернулись выпадавшие из рейтинга совладельцы УГМК Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.