Пополнение карт РГС Банка стало доступно в банкоматах банка «Открытие», следует из релиза финучреждения.



«Внести наличные в счет погашения долга / пополнения счета теперь возможно в банкоматах банка «Открытие» по всей России. Комиссия при этом не взимается. Услуга доступна для владельцев карт «Мир» и Mastercard РГС Банка в банкоматах «Открытия», имеющих функцию приема наличных денежных средств. После пополнения деньги поступят на карту в течение нескольких минут, сумма пополнения отразится на счете в течение следующего рабочего дня», — сказано в сообщении.

Ранее держатели карт РГС Банка уже получили возможность снимать наличные без комиссии в сети банкоматов «Открытия».