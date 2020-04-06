Мобильные операторы отмечают рост спроса на сим-карты с функцией саморегистрации на фоне пандемии, пишет «Российская газета» . Такие сим-карты продаются не только в салонах самих операторов, но и на крупных электронных площадках партнеров.

При покупке карты онлайн домой пользователю ее доставляет курьер. Для прохождения процедуры саморегистрации требуется вставить карту в мобильный телефон, войти в приложение, отправить фотографию паспорта и собственное изображение, заполнить анкету и подписать договор на услуги связи на экране смартфона.

Оператор «МегаФон» начал продавать сим-карты с саморегистрацией осенью прошлого года. Как рассказали представители компании, спрос на такие сим-карты хороший, особенно сейчас, когда потребность в услугах связи высока, но при этом многие вынуждены оставаться дома, чтобы минимизировать контакты. В «ВымпелКоме» отмечают, что в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем количество заказов на срочную доставку карт с функцией саморегистрации выросло вдвое. По словам представителя Tele2, у этого канала подключения большие перспективы: он доступный и высокотехнологичный.