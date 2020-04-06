Банк России установил официальные курсы валют на 8 апреля.

Курс доллара снизился на 95,24 копейки, составив 75,455 рубля (76,4074 рубля на 7 апреля). Курс евро понижен на 62,26 копейки до 82,012 рубля (с 82,6346 рубля на 7 апреля).

На Московской бирже на 13:32 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 53 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил 13 копеек, валюты стоят 75,49 и 82,18 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,2—75,65 рубля за доллар и 81,4—82,25 рубля за евро.