Объем денежных переводов из России за рубеж снизился в марте 2020 года на фоне пандемии, пишет РБК .

Так, у платежной системы «Юнистрим» объем переводов из России сократился на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года — этот показатель соответствует общей динамике рынка, сообщил представитель системы. При этом в компании отмечают прирост числа переводов — на 18%. Пользователи «Юнистрим» в марте 2020 года в четыре раза больше средств перевели с помощью онлайн-каналов, чем в марте 2019-го, отмечают в компании.

В «Золотой короне» в марте объемы переводов уменьшились на 30%, в апреле прогнозируется падение на 50%, рассказал источник издания. В «Золотой короне» снижение трафика подтвердили. По словам собеседника, традиционно период с февраля по апрель является началом трудового сезона для мигрантов, пандемия серьезно скорректирует эту ситуацию, этим будет обусловлено сокращение объемов.

Крупнейшими системами денежных переводов в России являются Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и Blizko. Последняя прекращает свою деятельность с 22 апреля. Лидерами по объему переводов являются страны СНГ — за весь 2019 год туда было отправлено 6 млрд долларов из 7,5 млрд в целом по всем странам, показывает статистика ЦБ. Почти половина переводов приходится на Узбекистан (3 млрд долларов), далее следуют Таджикистан (699 млн), Армения (627,6 млн) и Киргизия (612 млн).