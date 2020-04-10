В Нижнем Новгороде мошенники изготавливали фальшивые купюры высокого качества и через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. Об этом пишет «Коммерсант» . Они успели напечатать около 1 млрд рублей, выявили сотрудники МВД. В преступную организацию входили несколько десятков человек, ни один из которых лично не знал друг друга.

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого они стали появляться во многих регионах России. В целях конспирации все участники преступной организации общались исключительно через периодически блокируемые Роскомнадзором «зеркала» интернет-ресурса Hydra, доступ к которому возможен только через Tor-соединение, а установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Распространение подделок также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники.

Через нескольких рядовых сбытчиков сотрудникам полиции удалось выйти на москвичку Юлию Исаеву и жителя подмосковной Балашихи Александра Порхунова. Он являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые происходил сбыт фальшивых денег за криптовалюту. Оптовые партии (от 500 тыс. рублей) уходили за 10–15% номинала. Основной доход приносили небольшие партии — от 10 тыс. до 150 тыс. рублей, которые пользовались наибольшим спросом в регионах, у фальшивомонетчиков их можно было купить за 30% номинала.

Организаторами подпольного бизнеса и непосредственными производителями фальшивых денег оказались трое жителей Нижегородской области Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. На данный момент установлено, что преступная группа существовала около года и за это время успела провести более 3 тыс. сделок по сбыту поддельных денег. В общей сложности фальшивомонетчики могли успеть напечатать и запустить в оборот около 1 млрд рублей номиналом 5 тыс. рублей, 2 тыс. рублей и 1 тыс. рублей.

Все задержанные находятся под стражей. Фигурантами уголовного дела являются несколько десятков производителей, сбытчиков и покупателей поддельных денег почти из трех десятков российских регионов. По некоторым данным, большинство из них уже признали свою вину. Дело собираются передать в следственный департамент МВД.