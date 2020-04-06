Министерство строительства и ЖКХ предлагает докапитализировать Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства на 60 млрд рублей в 2020 году, сообщил во вторник глава Минстроя Владимир Якушев в ходе онлайн-слушаний комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на тему «Обеспечение прав и законных интересов участников долевого строительства в условиях новых экономических вызовов».

«Вносим предложение о том, чтобы не убирать предлагающуюся докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков. Сейчас мы говорим о сумме 60 миллиардов рублей, чтобы они [Фонд дольщиков] могли продолжить те программы, которые они на сегодня ведут. Они двигаются сегодня по двум направлениям: как по достройке остановленных объектов, так и по выплате компенсаций», — сказал Якушев.

По его словам, такое предложение будет внесено Минстроем в рамках второго пакета антикризисных мер, который разрабатывает правительство РФ. «[Мы] отстаиваем позицию, [чтобы] эту программу [поддержки обманутых дольщиков] не останавливать, а, напротив, ее продолжить. Дать правильный сигнал гражданам, чтобы не было беспокойства», — добавил министр.

Кабинет министров прорабатывает второй пакет мер по поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Первая часть мер включала поддержку граждан, в том числе увеличение суммы пособий, недопущение необоснованных увольнений, а также помощь таким отраслям, как туризм, транспорт, малый бизнес. Кроме того, антикризисные меры предполагали создание механизма налоговых каникул, бюджетную поддержку пострадавших регионов.