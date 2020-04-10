Банки.ру вошел в список ресурсов , утвержденных Минкомсвязью, доступ к которым стал бесплатным с 1 апреля до 1 июля 2020 года. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства. Участниками эксперимента на добровольной основе являются операторы «Ростелеком», «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг».

Также россияне смогут бесплатно пользоваться социальной сетью «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru», сервисом «Ответы Mail.ru» и другими. Доступ также будет открыт к электронной почте, мессенджерам и облачному хранению файлов (Mail.ru, «Яндекс.Почта», «Рамблер/почта», «Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск», ICQ, «ТамТам», сервис «Вебинар.ру»). Из средств массовой информации бесплатным станет доступ к РБК, «РИА Новости», «Коммерсанту», Lenta.ru, «Московскому комсомольцу», «Российской газете», «Газете.ру», «Известиям», ТАСС, интернет-каналу «Россия 24», сайтам «Первого канала», RT, «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/новости», СМИ2, MediaMetrics и другим. Также россияне смогут пользоваться сервисами «Яндекс.Погода», Gismeteo.ru; поисковыми — «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер»; сервисами «Яндекс.Карты», 2ГИС, публичной кадастровой картой России, «Яндекс.Расписания», «Яндекс.Метро» и сайтом РЖД; автопорталами Autonews, «Авторамблер», «Автовзгляд» и «Колеса.ру».

Бесплатный доступ будет открыт к порталам «Культура.рф», журналу «Афиша», «Литресу», MyBook, издательской платформе «Литрес: Самиздат», различным литературным ресурсам, сайтам российских музеев. Бесплатными до 1 июля станут образовательные порталы, в том числе «Инфоурок», «Сдам ГИА» и «Учи.ру», различные информационные ресурсы; сервисы «Яндекс.Здоровье», Аpteka.ru; информационные ресурсы «Про докторов», Medikforum, сервисы Vidal, Asna, «Mail.ru. Здоровье» и интернет-аптека Eapteka, «КиберЛенинка», N+1, «Молодой ученый» и другие научные сайты.

Из списка государственных органов и сервисов бесплатными станут сайт Кремля, правительства, Совета Федерации, Госдумы, Верховного суда, Центробанка, Росстата, Фонда социального страхования, Следственного комитета, Генпрокуратуры, а также портал госуслуг и другие ресурсы; справочная система «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и Sudact. В раздел «Работа и карьера» вошли порталы HeadHunter, «Работа.ру», SuperJob и система «Яндекс.Работа». В категории «Финансы» оказались «Яндекс.Деньги», сайты банков, в том числе Газпромбанка, Альфа-Банка, Московского Кредитного Банка, Сбербанка, ВТБ, «Открытия», Промсвязьбанка и Райффайзенбанка.

Бесплатно россияне также смогут получить доступ к сервисам доставки «Утконос», Delivery Club, «СберМаркет», «Яндекс.Еда» и сайту Почты России; «Яндекс.Маркет», Wildberries, Ozon, AliExpress, «Беру», а также ЦИАН и «Едадил»; к социальным и волонтерским сервисам: «Доступ всем», «#МыВместе», сайтам Фонда президентских грантов, Ассоциации волонтерских центров, Общественной палаты и спецразделу Росконгресса о коронавирусе.

По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов при введении бесплатного доступа составят 5,7 млрд рублей. Российский союз промышленников и предпринимателей оценивал возможные потери в 150 млрд рублей.