Минкомсвязь разработала комплекс по поддержке отраслевых компаний в период распространения коронавирусной инфекции, часть из них уже реализована, заявил в ходе форума Forum.Digital New Business Reality замглавы министерства Максим Паршин.

«Мы понимаем, что многие компании отрасли сейчас переживают непростые времена — как все компании российской экономики. В этой связи мы подготовили комплекс мер — как системного, так и более точечного характера, которые должны будут поддержать бизнес», — отметил Паршин.

По его словам, в перечень таких мер, в частности, вошли системные меры, связанные с налоговым послаблением, авансированием, а также ряд других предложений. «Мы направили их в Министерство экономического развития, которое является интегратором и агрегатором всех мер поддержки по всем отраслям. Сейчас активно, плотно с ними работаем. Я рассчитываю, что такие решения будут приняты», — подчеркнул Паршин.

Представитель министерства напомнил, что предприятия IT-отрасли, связи и коммуникаций по просьбе Минкомсвязи были включены в перечень отраслей, где предприятия работают в режиме постоянно действующего цикла. Кроме того, направленность на поддержку в период пандемии получат ранее запланированные мероприятия программ «Цифровая экономика» и федерального проекта «Цифровые технологии», заявил Паршин.

«Три укрупненные меры поддержки: первое – это льготное кредитование компаний отрасли — сейчас работаем также с Банком России, с другими заинтересованными органами и организациями — льготное кредитование, в том числе, возможно, под нулевую ставку в целях выплаты заработной платы и компенсации кассовых разрывов, которые сейчас возникают. За образец берем те решения, которые правительство уже приняло по поддержке малого бизнеса», — отметил замглавы министерства.

Еще одним направлением работы министерства станет непосредственно поддержка разработчиков, поддержка спроса на внедрение отечественных решений. При этом средства будут выделяться прежде всего под разработку и внедрение проектов, связанных с социальным дистанцированием, дистанционной работой, учебой, дистанционным ведением бизнеса.