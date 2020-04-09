Минфин России 8 апреля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29013RMFS (дата погашения — 18 сентября 2030 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе ведомство предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25084RMFS (дата погашения — 4 октября 2023 года) в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

На третьем аукционе будут предложены облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS (дата погашения — 2 февраля 2028 года) в объеме почти 10,77 млрд рублей по номинальной стоимости (10 млн штук).

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.