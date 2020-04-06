Минэнерго США не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля смогут договориться о новом сокращении добычи нефти. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает ТАСС.

«Несмотря на последние новости об экстренных встречах ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, EIA не ожидает повторного заключения соглашения ОПЕК+ в течение прогнозируемого периода [апрель]», — говорится в отчете.

Ведомство также понизило прогноз на 2020 год по цене на нефть почти на 10 долларов — до 33 долларов за баррель нефти марки Brent.

Согласно отчету, Минэнерго США прогнозирует рост мировых запасов нефти в хранилищах на 11,4 млн баррелей в сутки во II квартале 2020 года.

«По оценкам EIA, во II квартале 2020 года глобальные запасы нефти увеличатся в среднем на 11,4 млн баррелей в сутки, что окажется самым большим темпом увеличения запасов нефти с начала ведения учета со стороны EIA», — говорится в отчете.

Ведомство ожидает, что предложение на глобальном рынке нефти в ближайшие месяцы останется на уровне I квартала 2020 года — около 100 млн баррелей в сутки.



При этом мировой спрос на нефть в 2020 году снизится примерно на 5,2 млн баррелей в сутки с уровня 2019 года (в среднем 100,7 млн баррелей в сутки). Однако в 2021 году спрос вновь вырастет — примерно на 6,4 млн баррелей в сутки, прогнозируют в EIA.