Число проверок бизнеса министерствами и ведомствами за две недели сократилось в два раза, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Так, федеральными органами исполнительной власти по состоянию на 3 апреля 2020 года осуществляется в два раза меньше проверок, чем это было на 18 марта: 14,6 тыс. вместо 27,7 тыс. Некоторые органы исполнительной власти полностью приостановили проведение проверочных мероприятий, говорится в сообщении.

С начала года в отношении бизнеса министерства и ведомства запланировали порядка 201,5 тыс. проверок. Отмечается, что за этот период министерствами и ведомствами приостановлено проведение свыше 43 тыс. проверок. Как добавили в ведомстве, по состоянию на 3 апреля осталось пока чуть более 7% проверок от общего числа назначенных — это проверки, которые еще процедурно не закончены, но находятся в завершающей стадии.