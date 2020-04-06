Минэкономразвития разработало меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), взявшего заем в государственных микрофинансовых организациях (МФО): не обращать внимание на долги по налогам и банкротства, увеличить срок предоставления ссуд до пяти лет, а также нарастить покрытие госгарантиями до 80% кредитов. Об этом пишут «Известия» . Ведомство подготовило проект постановления, который трансформирует систему государственного микрофинансирования МСП во время режима повышенной готовности, ЧС или иных обстоятельств непреодолимой силы.

Увеличение объемов льготного финансирования малого бизнеса в МФО заложено в нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Максимальная сумма микрозайма для бизнеса — 5 млн рублей на срок не более трех лет, а средняя ставка составляет около 7%. Предполагается, что ежегодно нужно выдавать таких кредитов на сумму не менее 20 млрд рублей. В Минэкономразвития рассчитывают, что в 2020 году портфель льготных займов достигнет 40 млрд рублей, а число выданных кредитов превысит 23 тыс.

Чтобы достигнуть этих результатов, министерство считает необходимым закрыть глаза на просрочки заемщиков по налогам, сборам и зарплате, а также на наличие процедур банкротства. Также следует увеличить максимальный срок предоставления микрокредита до пяти лет. Рассматривается вопрос и о повышении доли покрытия по гарантиям до 80%, сообщили в Минэкономразвития. Ранее ведомство внесло в правительство проекты актов по увеличению капитализации МФО и региональных гарантийных организаций (РГО).

В ЦБ поддерживают предложения ведомства. За 2019 год все МФО выдали малому и среднему бизнесу микрозаймов на сумму 42,97 млрд рублей, а портфель государственных МФО на конец III квартала прошлого года составил примерно 70% совокупного портфеля микрозаймов, подчеркнул регулятор.

По словам экспертов, мер поддержки заемщиков из сектора МСП может быть недостаточно для стабилизации ситуации: необходимо также предусмотреть помощь для кредиторов. Действенным инструментом могло бы стать субсидирование ставок для МФО, а также оплата государством части обязательных расходов — на аудит, резервы и программное обеспечение. Если МФО не получат достаточной поддержки от государства по кредитованию МСП, по итогам года объем выдач таких займов может сократиться на 30%. Реальным стимулом наращивать активность для МФО в работе с МСП могло бы стать расширение гарантийного покрытия со стороны государства по таким кредитам вплоть до 100%, отметили эксперты.