Годовая инфляция в России в марте 2020 года ускорилась до 2,54% после 2,31% в феврале, сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции. Апрель 2020 года».

Рост цен в марте по отношению к предыдущему месяцу составил 0,6% после 0,3% в феврале, с исключением сезонного фактора — 0,5% (после 0,2% в феврале).

«Ключевыми проинфляционными факторами в марте стали ослабление рубля (по оценке, на 15,9% по отношению к февралю в номинальном эффективном выражении после стабильной динамики в начале года), а также повышенный спрос в отдельных сегментах потребительского рынка», — говорится в обзоре министерства.



Вместе с тем, отмечает ведомство, дополнительный вклад указанных факторов в годовые темпы роста потребительских цен (по оценке, 0,2—0,3 п. п. в марте) оказался меньше, чем в предыдущие периоды волатильности на валютном рынке.



В апреле инфляция прогнозируется на уровне 0,4—0,5% месяц к месяцу, что соответствует диапазону 2,6—2,7% год к году. По данным Росстата, инфляция в РФ в марте составила 0,6% против 0,3% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 2,5% с февральских 2,3%.

«При условии дальнейшей стабилизации курсовой динамики ожидается исчерпание эффекта переноса валютного курса и нормализация темпов роста потребительских цен», — отмечается в обзоре.