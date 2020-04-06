Вчерашнее ралли на глобальных рынках акций было вызвано признаками ослабления пандемии в Европе и США. Российский рынок акций рос, следуя динамике европейских аналогов – индекс РТС повысился на 3,2% до 1 083 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 2,0% до 2 622 пунктов. В лидерах роста были акции банковского сектора и металлургических компаний. Курс рубля укрепился на 0,6% до 76 02 руб./долл. Цены на нефть откатились назад с максимумов пятницы, однако сохраняются относительно сильными (Brent подешевела на 3,1% до 33,05 долл./барр.) на фоне ожиданий встречи OPEC+, которая пройдет в четверг, и заседания министров энергетики стран G20 в пятницу. Европейские рынки акций восстанавливались и индекс StoxxEuro600 укрепился на 3,7% после практически неизменной динамики в течение практически всей прошлой недели.

Мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций продолжится: Мы ожидаем, что рост на российском рынке акций сегодня продолжится на фоне улучшения настроений в мире, вызванного признаками ослабления эпидемии в Европе. Ралли компаний металлургического сектора и восстановление цен на нефть на фоне ожиданий сделки по сокращению добычи нефти позитивно для акций российских компаний горно-металлургического и нефтегазового секторов. Укрепление курса рубля позитивно скажется на динамике акций российских компаний, ориентированных на внутренний рынок, и банков.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

По сообщению Росстата, инфляция составила 0,6% в марте; НЕОДНОЗНАЧНО Как сообщил вчера Росстат, ИПЦ составил 0,6% м/м, что указывает на то, что инфляция замедлилась с 0,7% по состоянию на 30 марта и оказалась ниже нашего первоначального прогноза 1,0% м/м. С одной стороны, мы считаем это позитивным знаком, так как динамика инфляции объясняется скорее волатильностью спроса, чем эффектом переноса. Рост цен на продукты питания сильно ускорился до 1,0% м/м (достигнув 2,4% г/г в марте против 1,9% г/г в феврале), тогда как цены на непродовольственные товары выросли на 0,5 м/м (или на 2,5% г/г в марте против роста на 2,3% г/г в феврале). Тем не менее, плохая новость связана с тем, что закрытие производств и предприятий на карантин нанесет удар по спросу в апреле, вероятно, вызвав дефляционный эффект. Мы ожидаем, что рост цен в апреле будет нулевым, в результате чего годовая инфляция составит 2,3% г/г, оставляя значительное пространство по сравнению с целевым уровнем инфляции 4,0%. Мы по-прежнему считаем, что регулятор возьмет паузу в решении по ставке на заседании 24 апреля, однако любые признаки дефляции в апреле сделают возможным понижение ставки. Поскольку теперь глава ЦБ будет каждую пятницу проводить пресс-конференцию, мы полагаем, что в ходе следующих пресс-конференций она детальнее прояснит планы ЦБ в отношении ставки.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Газпром: экспортная выручка за первые два месяца 2020 снизилась в два раза, поставки в Турцию в феврале сократились; НЕГАТИВНО Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), экспортная выручка Газпромав январе-феврале снизилась на 51,3% г/гдо $5,05 млрд. Физические объемы экспорта упали на 24,6% до 32,5 млрд куб м. На фоне относительно сильного экспорта в Турцию в январе 2020 г. (+ 12% г/г) объемы поставок в феврале снизились в два раза, или на 12,5% г/г за 2М20. Поставки газа в Турцию продолжают снижаться, на протяжении последних трех лет демонстрируя печальный тренд на одном из ключевых экспортных рынков Газпрома (в 2019 г. экспортные поставки снизились на 35,4% г/г до 15,5 млрд куб. м, оказавшись на самом низком уровне с 2004 г.). Поскольку газовый рынок ЕС сейчас перенасыщен предложением СПГ, а спрос страдает от последствий Covid-19 в условиях рекордно высоких запасов газа после относительно теплой зимы, прогноз на 2020 г. для Газпрома выглядит крайне неблагоприятным, если не сказать мрачным. Решение Стокгольмского Арбитража по делу PGNIG только усугубляет положение компании: размер компенсации польской компании в $ 1,5 млрд эквивалентен, согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, примерно 5% годовой EBITDA Газпрома за 2020 г., что, на наш взгляд, окажет дополнительное давление на финансовые показатели Газпрома.

Никита Блохин: NBlochin@alf abank.ru (Старший аналитик)

МТС укрепляет свой финтех бизнес назначением экс-президента “Юнистрим”; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает газета “Коммерсант”, МТС (MBT US: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $12; MTSS RX: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ 377 руб.) нанял экс-президента системы денежных переводов “Юнистрим” Кирилла Пальчуна. В МТС он присоединился к команде МТС-Финтех, где будет отвечать за создание новой системы денежных переводов, развитие которой было в планах среди новых проектов компании в сегменте финтех.

Учитывая большой опыт г-на Пальчуна в построении подобных систем и обширную розничную сеть МТС, мы считаем, что новая платежная система имеет шанс превратить МТС в заметного игрока этого рынка. В целом это назначение подтверждает повышенное внимание МТС к развитию новых не связанных с коммуникациями, бизнесов за счет привлечения существующей клиентской базы к реализации своей основной цели, а именно созданию ведущей цифровой экосистемы. Тем не менее, мы не ожидаем сильной реакции рынка на это назначение. Таким образом, новость НЕЙТРАЛЬНА для акций компании.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Алексей Мордашов поддержит сотрудников Северстали дополнительными выплатами в общем размере 500 млн руб.; годовая индексация зарплат состоится в апреле; ПОЗИТИВНО Как сообщается в пресс-релизе Северстали, в ответ на изменения экономической ситуации в мире глава Северстали (SVST:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $17,6/ГДР) Алексей Мордашов одобрил единовременные дополнительные выплаты в размере 500 млн руб., или 10 тыс. руб. на каждого сотрудника, исключая топ-менеджеров. Компания не будет переносить или отменять ежегодную индексацию зарплат (+3%); она пройдет уже в этом месяце. Мы считаем, что эта новость лишний раз подтверждает надежность компании и ее финансовую устойчивость. 10 апреля Северсталь представит операционные результаты за 1К20. Мы не ожидаем в итогах первого квартала увидеть сбои поставок на фоне пандемии из-за контрактной природы бизнеса. Но ожидаем услышать прогноз или комментарии менеджмента по текущей ситуации в части спроса на российском и экспортном рынках, а также планы в области капиталовложений. Изначально Северсталь планировала направить 110,5 млрд руб. на ремонтно-профилактические работы и развитие активов в 2020 г. Учитывая ослабление курса рубля и объявленный ранее отзыв прогноза капиталовложений на НЛМК, мы ожидаем подобное решение и от менеджмента Северстали.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)