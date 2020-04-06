Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар терял 55 копеек, а евро — 14 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,39 рубля (минус почти 63 копейки), курс евро — 81,9 рубля (минус примерно 16 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, во вторник утром рубль может продолжить укрепление. По ее словам, снова немного снижается прогноз по курсу доллара до 75,5—78 рублей, а прогноз по курсу евро понижается до 81—83 рублей.

«Сегодня российская валюта получит поддержку от подорожавшей нефти и снижения курса доллара к основным мировым валютам. С другой стороны, сегодня ЦБ резко снизит объем валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Посмотрим на поведение рубля в ситуации, приближенной к рыночной. В целом, учитывая слабость российской экономики, убыточность продажи нефти и ожидания негативного эффекта «выходного апреля», на рубль мы смотрим с пессимизмом», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.