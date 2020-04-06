Банк «Восточный» повысил кешбэк за онлайн-покупки по кредитным картам до 15%, говорится в релизе финучреждения.



«Держатели кредитных карт «Восточного» могут получить кешбэк 15% за доставку готовой еды при оплате онлайн. Столько же можно получить за онлайн-покупку фильмов, музыки и книг. При заказе и оплате других товаров через Интернет кешбэк составит 5%. Изменения происходят благодаря улучшению условий акции «Твой кешбэк», которая действует в рамках бонусных программ, развернутых на линейку кредитных карт «Кешбэк». Новые условия заработают для карт, подключенных к бонусным программам «КЕШБЭК», «Автокарта бонус», «Тепло», «Карта дальневосточника», «Просто ТНС Энерго», «CashBack бонус», «CashBack 10% бонус» и «Спортивная», — отмечается в сообщении.

Участники акции «Твой кешбэк» могут самостоятельно выбирать категории покупок, по которым им будет начисляться повышенный кешбэк. На выбор предоставляется пять бонусных категорий — «За рулем», «Тепло», «Отдых», «Онлайн-покупки» и «Все включено». Для каждой категории действуют собственные правила начисления кешбэка.



Клиенты «Восточного» также могут получить дополнительный кешбэк от партнеров банка, воспользовавшись сервисом «Спецпредложения», напомнили в кредитной организации.

