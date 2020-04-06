Держателей московской транспортной карты «Тройка» вознаградят за отказ от поездок в период всеобщей самоизоляции, следует из сообщения на сайте Московского метрополитена.

«Пассажиры, которые откажутся от поездок на общественном транспорте начиная с 30 марта, смогут получить дополнительные жетоны для перехода на следующий уровень программы лояльности «Город». Для этого необходимо зарегистрироваться в программе, а также пройти квест в мобильном приложении «Город», — отмечается в сообщении, опубликованном во вторник, 7 апреля.

Участники квеста смогут накопить от 100 до 500 жетонов. Ранее такое количество жетонов можно было получить только за несколько месяцев использования карты «Тройка». «Время акции ограничено, подробные правила квеста опубликованы на сайте программы лояльности «Город», — указано в релизе.



«Город» — это бонусная программа карты «Тройка». С ее помощью москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Сейчас в программе зарегистрировано более 700 тыс. пользователей, к ней подключено примерно 6 тыс. торговых точек в Москве и Московской области.