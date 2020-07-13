Российские суды в январе — марте 2020 года признали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет РБК , ссылаясь на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Пока рост числа банкротств органический — связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре, пояснили в организации. Не исключен всплеск новых банкротств в России на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.

В Москве в январе — марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, а в Краснодарском и Пермском краях, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза. Кратный рост количества завершенных процессов зафиксирован в регионах, которые не входят в число лидеров по банкротствам, — это Оренбургская, Тюменская, Курская, Орловская, Магаданская области, Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 ноября 1,03 млн российских заемщиков могли объявить себя финансово несостоятельными. Сейчас гражданин может инициировать процесс списания долгов, если предвидит невозможность расплатиться в установленный срок. Должник должен доказать потерю платежеспособности, оплатить расходы на судебный процесс и работу финансового управляющего. По статистике Федресурса, в I квартале 2020 года 93% процедур банкротства начинаются по инициативе должников. Кредиторы запускают около 5,6% дел.

По мнению юристов, ожидать всплеска банкротств по заявлениям кредиторов можно через пять — шесть месяцев, по заявлениям самих должников — через два месяца. Текущий кризис вызван целым рядом факторов — волатильностью рубля и пандемией, что объективно приведет к повышенным рискам несвоевременной выплаты зарплат или их снижению. Именно они являются основными триггерами потребительского банкротства, пояснили юристы. Заемщики, которые столкнутся с проблемами, могут обратиться за кредитными каникулами и не подавать на банкротство. Но таких будет мало, считают эксперты. По их оценкам, рост числа заявлений о банкротстве придется на август, поскольку к этому моменту, по прогнозам экономистов, значительная часть граждан исчерпает свои финансовые резервы. Еще один потенциальный драйвер роста персональных банкротств — упрощение процедуры, считают опрошенные эксперты.