Банк России фиксирует новые мошеннические схемы для хищения денег с банковских счетов с применением приемов социальной инженерии. При этом преступники активно используют тему коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает пресс-служба регулятора.

«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет», — говорится в сообщении.

Преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах.

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

«Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка», — отмечает заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.