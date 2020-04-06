«Большая четверка» российских бизнес-объединений в письме председателю правительства России Михаилу Мишустину предложила предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка работников компаний, столкнувшихся с вынужденной приостановкой работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Для стимулирования компаний к сохранению рабочих мест предпринять радикальное сокращение налогообложения на фонд оплаты труда, а для компаний, столкнувшихся с вынужденной приостановкой деятельности, рассмотреть возможность использования международной практики — на период до 30 апреля текущего года (в случае продления срока нерабочих дней — на соответствующий срок) предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка», — отмечается в письме, подписанном президентом «Опоры России» Александром Калининым, президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным, председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.



Также представители бизнес-объединений предложили распространить с 1 мая режим самозанятых на все регионы и установить единый размер налога — 1%. «Целесообразно распространить с 1 мая 2020 года режим самозанятых на все регионы РФ, установив единый размер налога 1% для максимального вовлечения граждан в поиск дополнительных источников дохода и легализации своей деятельности», — говорится в письме.

Кроме того, они предлагают вернуть до 30% средств, уплаченных компаниями в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев. «Учитывая достаточно высокие объемы затрат компаний на санитарно-эпидемиологические мероприятия в рамках борьбы с COVID-19, востребованной мерой поддержки (бизнеса) мог бы стать возврат части средств (до 30%), уплаченных в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев», — говорится в письме.

В обращении отмечается, что ежемесячные расходы крупных компаний на борьбу с распространением коронавируса достигают несколько десятков миллионов рублей.