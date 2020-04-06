Банк «Русский Стандарт» сохраняет возможность полноценного использования банковских карт с истекшим в марте 2020 года сроком действия, говорится в релизе финучреждения.

«Карты банка «Русский Стандарт» международных платежных систем Mastercard и Visa, срок действия которых закончился в марте 2020 года, будут работать в течение всего апреля 2020 года. Операции по таким картам будут возможны в онлайн-магазинах и POS-терминалах, а также во всех банкоматах банка и других сторонних организаций (в случае отсутствия дополнительных ограничений по проверке срока действия карты на стороне банка-эквайера)», — отмечается в сообщении.

Карты, привязанные к мобильным кошелькам, также будут работать. Карты с истекшим сроком действия будут доступны для пополнения денежными средствами. Возможность дополнительного продления срока действия карт будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, заключили в банке.