Банк «Пойдем!» с 7 апреля ввел вклад «Капитал+» . Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — три месяца. Доходность составляет 7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты перерасчету не подлежат. Выплата процентов — в конце срока.

Кроме того, повышены ставки по вкладам «Кошелек» и «Копилка».

Депозит «Кошелек» (от 100 рублей на 12 месяцев) открывается под 5,5% годовых (вместо 4,5%).

По вкладу «Копилка» (от 10 тыс. на 24 месяца) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок вклада при открытии в отделении процентная ставка составит 5,35% (вместо 5,2%), онлайн — 5,4% годовых (ранее — 5,25%).

По вкладам предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.