Владбизнесбанк предлагает открыть вклад «Накопительный Онлайн» . Оформить продукт можно в интернет-банке либо мобильном приложении.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, максимальная сумма — 3 млн рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 4,5% годовых. Пополнение возможно в пределах максимальной суммы вклада. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

При досрочном расторжении договора пересчет процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых. Возможна однократная автоматическая пролонгация на новый срок.