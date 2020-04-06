Виктор Шкипин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка . Об этом объявили в кредитной организации, уточнив, что в указанном статусе Шкипин будет осуществлять руководство данными функциями в группе Сбербанка и курировать компании, связанные с рекламой и медиа экосистемы Сбербанка. Курировать работу департамента маркетинга и коммуникаций продолжит первый заместитель председателя правления Лев Хасис.

До прихода в Сбербанк Виктор Шкипин в течение девяти лет возглавлял работу в области маркетинга и коммуникаций в банковском секторе: он руководил маркетингом в Альфа-Банке и в ВТБ. Помимо руководства коммуникациями в финансовом секторе, он руководил финансовыми сервисами в «Билайне», курировал направление розничных продуктов в Альфа-Банке, отвечал за маркетинг в ведущем российском ретейлере электроники «М.Видео», являлся директором по розничному маркетингу представительства компании «Кока-Кола».

Шкипин является профессором бизнес-практики Московской школы управления «Сколково», где преподает маркетинг в рамках курсов ЕМВА и МВА. Окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и Cavendish College в Лондоне по специальности «маркетинг и связи с общественностью».



«Виктор является одним из самых известных в стране специалистов в современном маркетинге и коммуникациях. Уверен, что его знания, энергия и креативность дадут новый импульс для развития Сбербанка и его экосистемы», — прокомментировал Хасис.