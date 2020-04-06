Порядка 30 млрд рублей будет направлено на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости, и еще 35 млрд рублей выделят на оплату больничных листов в соответствии с измененным порядком. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков в понедельник в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Отмечу выплату, которая будет направлена на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости, так называемые пособия по безработице, — это порядка 30 миллиардов рублей, и порядка 35 миллиардов рублей будет направлено на измененный порядок оплаты больничных листов», — рассказал он.



Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В частности, глава государства поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Кроме того, президент поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей.