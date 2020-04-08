На поддержку семей с детьми в РФ будет направлено около 200 млрд рублей, из них 140 млрд — на поддержку семей, где есть дети в возрасте от трех до семи лет. Об этом в понедельник заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«В целом на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 миллиардов рублей. 140 миллиардов — это только размер выплат, которые предполагаются семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Это та выплата, которая выплачивается с 1 июня и начисляется с 1 января. А вторая выплата, о которой недавно говорил президент, — это выплата для семей с детьми до трех лет», — сказал он.



Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В частности, глава государства поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Кроме того, президент поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей.