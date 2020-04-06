Теперь клиенты, которые испытывают временные трудности с погашением регулярных платежей, могут оформить анкету на сайте .

Для подачи заявки необходимо приложить паспорт, справки, подтверждающие причину реструктуризации, а также документы о размере доходов.

Воспользоваться услугой смогут клиенты-физические лица, временно попавшие в сложную финансовую ситуацию, в том числе по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией: заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин. Банк рассмотрит возможность отсрочки платежа как процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотрит срок кредитования. Заявления будут обрабатываться в индивидуальном порядке.