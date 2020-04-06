Чистая прибыль МТС Банка по МСФО составила 1,82 млрд рублей за 2019 год, что в три раза выше аналогичного показателя прошлого года (614 млн рублей за 2018 год), говорится в релизе финучреждения.

«Наибольшее влияние на формирование финансового результата за 2019 год оказали кредитование физических и юридических лиц, операции с ценными бумагами, прочие услуги клиентам», — отмечается в сообщении.



Чистый процентный доход банка до формирования резервов за отчетный период увеличился на 20,4% и составил 7,57 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 178% по сравнению с прошлым годом до 5,6 млрд рублей. Операционный доход — на 28,5% до 13,6 млрд рублей. Объем средств клиентов увеличился с начала года на 10,6% до 129 млрд рублей.