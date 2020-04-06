Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) обновил линейку кредитных карт , добавив в нее два новых предложения, сообщает пресс-служба кредитной организации. Так, с 6 апреля клиенты банка могут оформить карту с кешбэком «Хочу больше» или карту «Наличная», платить за обслуживание которой необходимо только при наличии на ней задолженности.

По карте «Хочу больше» доступен кешбэк до 3% на любые покупки. Кредитный лимит по карте — до 700 тыс. рублей, а льготный период, в течение которого можно пользоваться кредиткой бесплатно, — 120 дней.

Плата за обслуживание кредитной карты «Наличная» начинает начисляться с момента совершения по ней покупки: 1 рубль в день за 1 тыс. рублей долга. С этого же дня начинается грейс-период, он составляет 60 дней. В указанный срок на потраченную сумму проценты не начисляются, после погашения задолженности по карте он обнуляется. Для оформления карты нужен только паспорт, а кредитный лимит по ней достигает 150 тыс. рублей. Переводы и снятие наличных в пределах 60 тыс. рублей бесплатны.

Оставить заявку на оформление карты можно онлайн через мобильное приложение или на сайте банка. При положительном решении карта может быть доставлена клиенту прямо на дом в удобное время.

