Тинькофф Банк внес изменения в программу лояльности по дебетовым картам Tinkoff Black. Индивидуальный кешбэк теперь будет начисляться по новой улучшенной механике, сообщили в кредитной организации.

Так, увеличен максимальный размер повышенного кешбэка. Ранее повышенный кешбэк составлял 5% от суммы покупок в трех выбранных клиентом категориях трат. Предложение по категориям и размеру кешбэка формируется для каждого клиента индивидуально — на основе анализа обезличенных данных и алгоритмов машинного обучения. Так, например, клиент может получить 3% кешбэка в категории «цветы», 7% в категории «каршеринг» и т. д. Максимальный размер повышенного кешбэка в выбранных категориях составит 15%.

Категории повышенного кешбэка стало можно менять чаще — раз в месяц. Ранее выбор категорий повышенного кешбэка происходил раз в три месяца.

Появились новые категории повышенного кешбэка. Помимо привычных категорий, таких как «одежда, обувь», «дом, ремонт» или «аптеки», появились разделы «такси» и «каршеринг».

Держатели карт Tinkoff Black теперь могут выбрать отдельные бренды для начисления кешбэка. Среди них сеть магазинов «Пятерочка», онлайн-платформа для доставки еды Delivery Club, сервис «Яндекс.Еда», образовательный портал Geekbrains и другие.

Кешбэк по картам Tinkoff Black начисляется в деньгах. Ежемесячно клиент может вернуть на свой карточный счет в рублях до 3 тыс. рублей. На любые покупки по картам Tinkoff Black начисляется 1% кешбэка. Также в рамках специальных предложений от партнеров «Тинькофф» клиент может получить до 30% кешбэка.



Подключить новые категории кешбэка можно в мобильном приложении «Тинькофф» и в личном кабинете на Tinkoff.ru, в разделе «Еще» — «Повышенный кешбэк на апрель».