Средняя зарплата в вакансиях на удаленную работу в целом по России выросла на 9,8% год к году до 44 900 рублей, но немного снизилась по сравнению с IV кварталом 2019 года — на 1,5%. Таковы данные исследования «Авито. Работы».

В некоторых городах России рост средней зарплаты в вакансиях с возможностью удаленной работы в I квартале год к году особенно заметен. Так, в Уфе зарплата в таких предложениях выросла на 32,3% до 42 400 рублей, в Тюмени — на 30,7% до 48 100 рублей, в Казани — на 22,3% до 41 100 рублей.

«При этом в некоторых регионах наблюдается динамика, отличная от общероссийской: так, в Санкт-Петербурге средняя зарплата в вакансиях год к году для удаленных работников снизилась на 17,9% до 39 900 рублей (на 12,88% за квартал), а в Челябинске — на 12,5% до 33 000 рублей (на 15,6% за квартал). Зарплаты же, которые указывают в своих резюме соискатели, снизились во всех городах. Тройку лидеров за I квартал по наблюдениям аналитиков «Авито. Работы» составили Тольятти (-27,9% за год), Иркутск (-20,7%) и Тюмень (-20,1%)», — отмечается в сообщении.

Аналитики также отметили, что самая высокая доля вакансий в сфере массовых профессий с графиком «удаленная работа» в целом по России наблюдалась в сферах консультирования, страхования, а также маркетинга и рекламы. При этом сфера страхования стала лидером также и по зарплатной динамике: зарплаты в вакансиях увеличились на 26% за квартал и на 5,4% за год.

«В части резюме ситуация обстоит немного иначе. Самая большая доля резюме удаленных работников в I квартале оказалась в маркетинге и рекламе (57,5%), IТ и телекоме (44,1%), а также бухгалтерии и финансах (22,5%). При этом зарплаты в IТ-сфере рухнули на 33% за год и на 22,4% по сравнению с прошлым кварталом», — заключили аналитики.

