Банковские каникулы, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным и заработавшие в рамках подписанного им 3 апреля закона, будут доступны лишь для очень ограниченного круга заемщиков, пишет «Коммерсант» . Согласно новым нормам, банки обязаны в пятидневный срок предоставить частным клиентам, у которых ухудшилось финансовое состояние, отсрочку на шесть месяцев по погашению кредита. В Сбербанке 5 апреля уточнили, что вскоре выйдет распоряжение правительства, ограничивающее максимальный размер кредитов, по которым будут предоставляться каникулы. Так, по ипотеке он может составить 1,5 млн рублей, по автокредитам — 600 тыс. рублей, по потребкредитам ИП — 300 тыс. рублей, по потребкредитам для физлиц — 250 тыс. рублей и по кредитным картам — 100 тыс. рублей. Источник издания подтвердил, что «такое постановление подписано и будет опубликовано 7 апреля».

Общий портфель кредитов, выданных к настоящему моменту физлицам, достиг почти 18 трлн рублей. Заявки на реструктуризацию начали поступать сразу после того, как каникулы пообещал Путин в телеобращении 25 марта. По данным ЦБ, объем задолженности, по которой уже принято решение о реструктуризации, оценивается в 200 млрд рублей, но в работе остаются заявки по кредитным требованиям на 560 млрд. Таким образом, по кредитам физлиц уже есть запрос на реструктуризацию на 760 млрд рублей, что равно объему всей просроченной задолженности банковской системы на 1 марта 2020 года.

По словам представителей банков, ожидается большой поток обращений за кредитными каникулами — до 20% клиентов, по ипотеке доля таких заемщиков может быть меньше — до 10%. Также большинство обратившихся не знают, что закон рассчитан на помощь не всем, а только тем заемщикам, которые столкнулись с падением дохода на 30% и более по сравнению со средним значением в 2019 году, причем могут это доказать, пояснили в Сбербанке. Согласно дополнительным ограничениям, на каникулы может рассчитывать лишь небольшое число заемщиков.

По данным издания, основное обоснование ограничений — ориентация поддержки в первую очередь регионам и беднейшим слоям населения, которые активно участвовали в «ипотечном буме» 2019 года.

Правозащитники выступают резко против ограничений. По оценке руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в текущей экономической ситуации в получении кредитных каникул будет нуждаться большинство российских семей, однако «они не смогут воспользоваться этой мерой поддержки, поскольку средняя задолженность выше установленных критериев». Также огромное количество людей работают неофициально, и для них также этот способ временного снижения кредитного бремени будет отрезан. В безвыходной ситуации они будут перекредитовываться на нелегальном рынке, и в перспективе «мы столкнемся еще и с массовым отъемом жилья и другого имущества у и без того бедствующего населения», прогнозирует Лазарева.