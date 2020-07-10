Киевский апелляционный суд отказался снять арест с акций Проминвестбанка, дочерней структуры российской корпорации «ВЭБ.РФ», и тем самым заблокировал завершение сделки по их продаже, осуществленной украинскими властями вопреки протестам российской корпорации. Об этом сообщило в понедельник украинское Общественное телевидение со ссылкой на материалы суда, передает ТАСС.

С просьбой об отмене ареста акций Проминвестбанка обратилась компания — их покупатель. Как следует из материалов Киевского апелляционного суда, пакет акций приобрела финансовая компания «Фортифай» при посредничестве фирмы «Альтана Капитал». Конечным бенефициаром «Фортифай» является Сергей Фаткуллин из Одесской области.

Своим решением Киевский апелляционный суд отказал «Фортифай» в отмене снятия ареста с акций. Таким образом, компания не может завершить сделку по покупке Проминвестбанка, отмечает украинский телеканал.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. После этого государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.

В августе 2019 года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБа, запретив Украине продавать акции Проминвестбанка и обязав возместить госкорпорации все арбитражные расходы. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 3 марта подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка.

ВЭБ 5 марта этого года сообщил, что украинские власти продали на аукционе Проминвестбанк и что информации о покупателе пакета акций на тот момент не было. ВЭБ подчеркивал, что считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.



Национальный банк Украины заявил 6 марта, что сделка по продаже украинского Проминвестбанка не была согласована с ним. Нацбанк напомнил, что фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласия регулятора.