Саудовская госкомпания Saudi Aramco отложит до 10 апреля публикацию официальных цен на нефть на май, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

«Это беспрецедентная мера, которую Aramco ранее не принимала. Цены на май будут зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+. Мы делаем все возможное, чтобы это совещание было успешным, в том числе предприняли этот экстраординарный шаг по отсрочке публикации OSP», — цитирует агентство саудовский источник.

На 9 апреля запланировано заседание ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти с целью стабилизировать цены. Как ожидается, ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки.

Агентство отмечает, что Saudi Aramco обычно объявляет свои официальные цены до 5-го числа каждого месяца, устанавливая тенденцию на иранские, кувейтские и иракские цены. Ранее агентство писало, что Саудовская Аравия после распада сделки ОПЕК+ планирует вытеснить российскую нефть марки Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене.

Мировые цены на нефть обвалились после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате в марте нефть марки Brent опускалась ниже 22 долларов за баррель, а WTI — ниже 20 долларов. ОПЕК+ продолжает работать по действующей хартии сотрудничества, но с 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого нет.