Сбербанк сообщает, что по всем договорам вкладов , которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, банк продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договора до 6 мая, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Данные условия распространяются и на тех, у кого в настоящий момент есть промовклад: начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день — 6 мая.

«Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия», — уточняют в банке.

В финучреждении напоминают, что сегодня управлять своими вкладами удобнее всего в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн». Клиенты могут дистанционно, не выходя из дома, в любое время суток открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги с них на свои карты.