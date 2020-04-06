«Сбербанк Лизинг» запустил в промышленную эксплуатацию проект осмотра лизингового имущества с помощью автоматизированной системы ViewApp. Система дает возможность реализации осмотра силами клиента без участия сотрудника компании, поясняется в сообщении лизингодателя.

Там подчеркивается, что система ViewApp работает «предельно просто, при этом ее отличает высокий уровень защиты от мошенничества». Представителю компании-клиента необходимо установить приложение на смартфон, зарегистрироваться, пройти все шаги в соответствии с указаниями системы и выслать досье осмотра на проверку сотруднику «Сбербанк Лизинга». Весь процесс осмотра одной единицы лизингового имущества занимает не более десяти минут. В случае если какие-либо материалы вызывают у сотрудника «Сбербанк Лизинга» сомнения при проверке, клиенту направляется оповещение для повторения того или иного шага осмотра. Получаемого фото- и видеоматериала достаточно для формирования объективного представления о фактическом наличии лизингового имущества, его состоянии и условиях эксплуатации.

Достоверность результатов осмотра и защита информации гарантируются:

использованием SSL-сертификата, который обеспечивает безопасную передачу данных, что исключает перехват информации извне и ее искажение;

хранением фото- и видеоматериалов не в галерее устройства, а в закрытой папке приложения, что затрудняет злоумышленникам доступ к материалам осмотра; фото- и видеоматериалы защищаются расчетом и последующей сверкой контрольных сумм;

сбором данных о геолокации устройства: при проверке осмотра сотрудник лизинговой компании имеет возможность открыть геометку на карте Google и при наличии панорамы улиц сравнить фотографии осмотра с графическими данными Google;

регистрацией в мобильном приложении при помощи СМС-подтверждения номера телефона пользователя, а также СМС-подписанием PDF-документа;

хранением контрольной суммы файлов (hash function) в памяти приложения; при создании фото или видео файлы отправляются на сервер, и в случае их подмены сотрудник «Сбербанк Лизинга» получает оперативное оповещение;

авторизацией по SberID.

«Еще одним дополнительным преимуществом является возможность работы с приложением на всех этапах даже при отсутствии сети Интернет. Данные передаются на сервер автоматически при первом подключении к Сети. Также при передаче фото- и видеоматериалов приложение удаляет их со смартфона, что исключает возможность переполнения памяти», — отмечают в «Сбербанк Лизинге».

