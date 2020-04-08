Чистый отток средств из розничных паевых фондов (ПИФ) в марте превысил 4,4 млрд рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные Investfunds. Отрицательный баланс фонды показали впервые с апреля прошлого года. Активный уход из ПИФов произошел в середине марта, после того как цены на нефть обвалились до многолетних минимумов, потянув за собой все сектора российского финансового рынка.

Вывод средств затронул в первую очередь фонды, инвестирующие средства в облигации , из которых забрали почти 4,4 млрд рублей. Отрицательный результат зафиксировали и фонды смешанных инвестиций — свыше 3,5 млрд рублей. По мнению экспертов, причины оттока в том, что обе категории фондов были лидерами по приросту средств под управлением в прошлом году, также их пайщики менее толерантны к риску. По данным Investfunds, стоимость паев фондов этих категорий снизилась за месяц на 0,6–3,6% и 2,5–7% соответственно. Лидеры обесценения — фонды акций, стоимость паев которых снизилась на 3–15%,— зафиксировали отток в размере менее 600 млн рублей.

По словам экспертов, заметную часть выводимых из одних фондов средств клиенты управляющих компаний перекладывали в другие категории, прежде всего в те, что ориентированы на вложения в иностранные активы. Так, в фонды фондов в марте поступил рекордный объем средств — почти 2,7 млрд рублей, из которых более 2,2 млрд пришло в фонды драгметаллов. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно перспектив распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику, участники рынка не ожидают повторения ситуации прошлых лет, когда обвалы вызывали длительное бегство инвесторов.