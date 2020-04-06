Райффайзенбанк начинает выдавать ипотечные кредиты на покупку апартаментов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Программа рассчитана на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках в Москве, ближнем Подмосковье (10 км от МКАД) и Санкт-Петербурге.

Апартаменты в ипотеку можно взять более чем в 100 жилищных комплексах.

Минимальная ставка на приобретение апартаментов в новостройке составляет 8,39%, а на вторичном рынке — 8,49%. Первоначальный взнос должен составлять не менее 25% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.