Экономика России в 2020 году будет находиться в состоянии спада, вызванном падением цен на нефть и эпидемией коронавируса; сочетание этих двух событий негативно повлияет на рост ВВП и уровень безработицы. На это указывает Национальное рейтинговое агентство, про прогнозу которого показатель безработицы практически удвоится.

«Базируясь на расчетах Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, мы ожидаем падения ВВП в 2020 году на 3—4% и увеличения безработицы до 9% от экономически активного населения (2019 год: 4,6%)», — говорится в материале.



«Исходя из численности экономически активного населения в 74,5 млн человек (данные Роструда на февраль 2020 года) общее число безработных составит около 7—8 млн человек», — добавляют в НРА.

