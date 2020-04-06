Модульбанк и компания AzurDrive запустили совместный сервис — лизинг автомобилей и коммерческого транспорта. Сейчас он работает в Москве и Московской области, затем будет расширен на другие регионы России, сообщили в Модульбанке, подчеркнув, что его клиенты могут воспользоваться сервисом на специальных условиях.

Парк автомобилей, доступных в лизинг, включает ряд популярных моделей: Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Kia Optima, Mercedes-Benz E- и S-класса. Кроме того, по запросу предприниматель может получить практически любой автомобиль.

Для таксопарков и предпринимателей, которые зарабатывают на услугах такси, есть специальное предложение. Автомобиль можно обклеить пленкой с нужным дизайном, оформить лицензию такси и зарегистрировать его в агрегаторах.

Первый взнос составит от 0% до 40%. Сумма ежемесячного платежа — от 30 999 рублей. В стоимость включен страховой полис каско на первый год. Клиенты могут выкупить машину в собственность на любом этапе лизинга.

В AzurDrive указали, что оформление сделки занимает не более трех дней.

Сейчас Модульбанк и Azurdrive работают над мобильным приложением, в котором можно будет управлять услугой: видеть движения автомобиля на карте, записываться на техобслуживание, оплачивать лизинговые платежи и не только.



Также партнеры разрабатывают оригинальный алгоритм отслеживания платежей по договору лизинга, чтобы клиент мог не переживать за просрочку платежа. По желанию клиента платеж может копиться ежедневно как резервация суммы к оплате на расчетном счете.