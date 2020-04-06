Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владислава Федулова замминистра экономического развития, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства, опубликованное на официальном портале правовой информации.

«Назначить Федулова Владислава Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

С 2012 года Федулов занимал пост директора департамента информационных технологий и связи правительства РФ. С 2009 по 2012 год был заместителем директора департамента информационных технологий и связи правительства.



Согласно информации на официальном сайте министерства, всего у главы МЭР Максима Решетникова до этого назначения было 13 заместителей, еще одно место заместителя остается вакантным.